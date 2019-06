Paraguay-Qatar dove vederla? Canale tv e diretta streaming

La Copa America di Paraguay e Qatar prende il via nel suggestivo palcoscenico del Maracanà di Rio. Ecco dove vedere il match in tv e streaming.

L'affascinante teatro del Maracanà di Rio De Janeiro apre la Copa America di e . Per la nazionale del Medio Oriente si tratta del debutto assoluto nel torneo dopo aver vinto la prima Coppa d'Asia della sua storia.

Qatar e sono le uniche due squadre non americane del torneo: inserite dalla CONCACAF al posto delle solite squadre nordamericane, impegnate nella Gold Cup proprio in questo periodo.

Soltanto una vittoria nelle ultime sette amichevoli prima della Copa America per il Paraguay, ma la squadra sudamericana non perde la prima partita della fase a gironi dal lontano 1975: da allora sono arrivate otto vittorie e sei pareggi.

In questa pagina tutte le informazioni su Paraguay-Qatar: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

PARAGUAY-QATAR: DATA, ORA, CANALE TV E STREAMING

PARTITA Paraguay-Qatar DATA 16 giugno 2019, 21.00 DOVE Maracanà, Rio de Janeiro ARBITRO Haro (Perù) TV DAZN STREAMING DAZN

ORARIO PARAGUAY-QATAR

Orario accessibile per tutti gli appassionati di calcio sudamericano: la sfida di Copa America tra Paraguay e Qatar si giocherà infatti domenica sera con fischio d'inizio fissato alle ore 21.00.

I diritti della Copa America sono stati acquistati da DAZN. Paraguay-Qatar sarà dunque visibile sulla piattaforma tramite smart , oppure collegando la tv a un decoder Sky Q, a una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4 o, infine, usando dispositivi come Amazon Fire Tv Stick e Google Chromecast.

La Copa America sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN. Paraguay-Qatar sarà dunque visibile in come tutte le altre partite della competizione su pc, tablet e smartphone. La gara sarà poi successivamente disponibile anche on demand.

PARAGUAY (4-4-1-1): Silva; Valdez, Gomez, Balbuena, Alonso; Perez, Ortiz, Rojas, Gonzalez; Almiron; Santander.

QATAR (5-3-2): Al-Sheeb; Miguel, Al Rawi, Khoukhi, Salman, Hassan; Hassan, Madibo, Hatem; Afif, Ali.