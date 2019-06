Paraguay-Qatar 2-2: Almoez e Khoukhi, rimonta qatariota al Maracanà

Doppio vantaggio del Paraguay con Cardozo e Gonzalez, nella ripresa il Qatar rimonta con Almoez e Khoukhi fissando il 2-2 al debutto in Copa America.

e iniziano con un pareggio la loro Copa America nel suggestivo teatro del Maracanà: a Rio de Janeiro finisce 2-2 con la formazione sudamericana in vantaggio di due reti e rimontata nella ripresa.

Grande partenza da parte degli uomini di Berizzo, che passano in vantaggio dopo appena quattro minuti: Valdez gira di testa in area e Correia respinge con un braccio largo, l'arbitro assegna subito il calcio di rigore. Dagli undici metri si presenta l'esperto Oscar Cardozo, che scarica un potente sinistro centrale e spiazza Al Sheeb.

La reazione qatariota arriva pochi minuti dopo con una clamorosa occasione fallita sotto porta da Ali Almoez, che tutto solo a un passo dalla linea di porta spedisce incredibilmente a lato. Il Paraguay abbassa notevolmente il ritmo e cede il campo agli avversari, che continuano a fare la partita portandosi più volte in area con pericolosità: prima dell'intervallo Hatim ha sul destro la palla del pareggio, ma viene murato sulla battuta ravvicinata.

Ad inizio ripresa Cardozo va ancora in rete sotto porta sulla bella discesa in area di Almiron, ma il VAR annulla la rete per la precedente posizione di fuorigioco del neo entrato Gonzalez. Pochi minuti dopo lo stesso Derlis Gonzalez regala il raddoppio con un destro meraviglioso dalla distanza: la palla tocca la parte interna del palo e non lascia scampo al portiere.

Il Qatar reagisce al 68' con il lampo di Almoez: il destro a giro dalla grande distanza si spegne proprio sotto l'incrocio e riapre le speranze nel finale. Passano solamente nove minuti e la formazione allenata da Sanchez trova il pareggio: perfetto filtrante di Afif per l'inserimento offensivo di Khoukhi che si presenta davanti a Fernandez e lo batte dopo un rimpallo. Nei minuti finali il ritmo resta alto, ma non arriva la zampata dei tre punti.