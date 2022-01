La parabola di Mancuso all'Empoli: dal goal alla Juve a corpo estraneo

28 agosto 2021, minuto 21' di Juventus-Empoli: Leonardo Mancuso riesce a trafiggere Szczesny, regalando ai toscani un successo storico. Probabilmente, in quel momento, l'attaccante pensava ad una stagione che sarebbe stata ricca di soddisfazioni. Il campo però suggerirà altre vie.

Mancuso è tra gli assoluti protagonisti del ritorno in Serie A dell'Empoli, al quale contribuisce con 20 goal che gli valgono il secondo posto nella classifica cannonieri della Serie B. In estate la concorrenza si infittisce con gli arrivi di Pinamonti e Cutrone, ma l'attaccante è convinto di potersi giocare le sue chances anche in A.

L'inizio, come già detto, è da sogno con il goal vittoria contro la Juventus. Sembra la prima di una lunga serie di gemme stagionali, ma si rivela un exploit isolato.

Dopo il successo sui bianconeri, infatti, Mancuso viene confermato titolare nelle successive due gare e poi accumula appena 4 presenze nelle ultime 18 gare di campionato.

Il tecnico Andreazzoli torna ad utilizzarlo il 15 dicembre in Coppa Italia contro il Verona e lui ripaga la fiducia del mister, contribuendo con una doppietta al successo azzurro per 3-2.

Nonostante questi due goal, con l'inizio del nuovo anno la musica non cambia: Mancuso è finito ormai ai margini dell'attacco, dietro a Pinamonti, Cutrone e Di Francesco. Una situazione che potrebbe portarlo anche a cambiare squadra nel corso del mercato invernale (su di lui pare esserci il Monza).