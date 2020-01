Paquetà si autoesclude da Brescia-Milan: ha chiesto di non essere convocato

Lucas Paquetà ha chiesto a Pioli d non essere convocato per l'impegno del Milan a Brescia: nessun problema fisico, solo scarsa serenità.

Tra il e Lucas Paquetà, il matrimonio si fa sempre più complicato. Il brasiliano, secondo 'Sky', avrebbe chiesto di non essere convocato per il match di .

Il centrocampista, dopo aver svolto regolarmente l'intera seduta insieme al resto dei compagni, in un confronto con Stefano Pioli avrebbe invitato il tecnico di lasciarlo fuori dalla sfida di venerdì al 'Rigamonti'.

Un colpo di scena che conferma come tra il feeling tra Paquetà e il Milan si stia affievolendo: alla base della richiesta, ci sarebbe una scarsa serenità - 'Repubblica' tra l'altro ha svelato un attacco d'ansia post-Udinese - per affrontare la partita contro le Rondinelle.

Momento difficile per il talento acquistato a gennaio di un anno fa dal Flamengo per 35 milioni di euro, mai esploso in e in odor di cessione.