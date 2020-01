Repubblica: Paquetá vittima dell'ansia, visita in clinica dopo Milan-Udinese

Momento difficile per Lucas Paquetá, ai margini della squadra titolare del Milan: zero offerte concrete e cessione che si allontana.

Le ultime due panchine in campionato non possono di certo farlo felice: Lucas Paquetá è passato dall'essere titolare a emarginato di lusso, scivolando nelle gerarchie di mister Pioli che ormai lo schiera col contagocce.

Una situazione pessima a livello personale, culminata in un episodio abbastanza significativo: secondo quanto riportato da 'La Repubblica', il brasiliano soffrirebbe molto il fatto di veder giocare i propri compagni senza poter dare a loro una mano concreta sul campo.

Difficoltà sfociata in un malessere generale, un vero e proprio attacco d'ansia che lo avrebbe colpito dopo la sfida vinta dal allo scadere contro l' : dapprima una visita nella sala medica di San Siro con esito positivo, poi l'arrivo con una macchina della società in clinica con i medici a rassicurare Paquetá, libero di tornare a casa.

Nulla di particolarmente grave per fortuna, anche se il problema resta: l'agente del centrocampista, Eduardo Uram, nella giornata di ieri si è diretto a Casa Milan per capire quanti margini esistono per una cessione, al momento difficile.

Di offerte concrete, infatti, non ce ne sono: nemmeno da parte del , dove lavora come dirigente un certo Leonardo, connazionale e grande estimatore di Paquetá che portò a Milano dal Flamengo pagandolo fior di milioni.

Proprio gli oltre 30 milioni versati al club di Rio de Janeiro rappresentano un ostacolo bello grande: cifra che potrebbe far incappare in una minusvalenza, scenario che al Milan oggi non possono proprio permettersi.