Paquetá lascia il Milan: è fatta per il passaggio al Lione

Lucas Paquetá ha svuotato il suo armadietto a Milanello: a breve sarà un nuovo giocatore del Lione e dirà addio al Milan a titolo definitivo.

Una trattativa nata in tempi non sospetti, concretizzatasi sotto traccia e nel silenzio più generale: Lucas Paquetá si appresta a dire addio al a titolo definitivo.

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', è praticamente fatta per il trasferimento del trequartista brasiliano al : non sono ancora note le cifre economiche dell'operazione che darà respiro alle casse rossonere.

Di sicuro c'è che Paquetá ha già svuotato il suo armadietto e ha lasciato il centro sportivo di Milanello in compagnia del padre: è atteso in dove firmerà il contratto che lo legherà al club semifinalista della scorsa edizione di .

Per Paquetá si tratta di separazione dopo una stagione e mezza con pochi acuti: se si esclude il primo periodo tutto sommato positivo, la sua esperienza milanese può essere bollata come negativa, alla luce soprattutto dei 35 milioni di euro più bonus pagati per acquistarlo dal Flamengo.

Per un giocatore che se ne va, eccone un altro che arriva: il Milan si prepara ad accogliere Jens Petter Hauge, attaccante norvegese del Bodø/Glimt che ha letteralmente stregato Maldini e Massara nel recente turno preliminare di andato in scena a San Siro.