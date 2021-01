Papu Gomez al Siviglia, ora è ufficiale: contratto fino al 2024

Ora è davvero finita. La storia tra il Papu Gomez e l' è arrivata all'epilogo. Accordo trovato per la sua cessione, con il . Oggi è anche arrivata l'ufficialità. L'argentino giocherà al Sanchez Pizjuan, dove ha firmato un contratto fino al 2024.

Si chiude così un'avventura lunga sei anni, che ha portato il Papu e i nerazzurri fino a sognare lo scudetto, arrivare in finale di Coppa e a competere in . Rischiando anche di battere il , andando a un minuto da una semifinale che sarebbe stata ancora più storica.

Traguardi che l'Atalanta ha voluto rimarcare in un comunicato ufficiale comparso sul proprio sito nella serata di martedì.

"In questo lungo viaggio, durato oltre sei anni, sono state tante le emozioni condivise. E quelle resteranno per sempre, così come i goal (tanti e belli), gli assist (ancora di più) e le giocate da applausi (infinite) in oltre duecentocinquanta partite con la maglia nerazzurra (252 per la precisione), la maggior parte giocate con la fascia di capitano al braccio.

Un emozionante percorso fatto di gioie (tante) e di sofferenze (per fortuna poche), dai festeggiamenti per la salvezza ottenuta la prima stagione grazie a un suo gol a , a quelli per la prima storica qualificazione in Champions con la sua firma nel successo sul . E poi le notti magiche europee, i quarti col Psg, le imprese di e Amsterdam, il sogno di una solo sfiorata.

Non resta che dire solo una parola… GRAZIE! Ed in bocca al lupo per la nuova avventura".