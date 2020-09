Paolucci riparte dal Canada: ufficiale l'approdo all'FC Manitoba

Nuova esperienza lontano dall’ per Michele Paolucci. L’attaccante, che ad inizio carriera era considerato una delle stelle del settore giovanile della Juventus, riparte dal Canada e dall’FC Manitoba.

A confermarlo è stato il club che milita nella USL League Two, il quarto livello del calcio statunintense.

FC Manitoba is proud to officially announce Michele Paolucci has signed with the club! With over 250 professional apperances, Michele brings a wealth of knowledge, experience and a footballer’s attitude!



Welcome Michele to FC Manitoba and Winnipeg! 👏#FCMB #USL2 #Winnipeg pic.twitter.com/PNGhKwUfpB