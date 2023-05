Panico alla fine di AZ-West Ham: invasione in tribuna, i giocatori difendono le famiglie

Gli ultras olandesi cercano di aggredire anche i familiari dei giocatori del West Ham, che scavalcano le barriere e salgono in tribuna.

Attimi di terrore si sono vissuti giovedì sera al termine di AZ-West Ham, semifinale di ritorno della Conference League che ha visto trionfare gli inglesi, avversari della Fiorentina in finale tra qualche settimana.

Dopo il fischio finale dell'arbitro, infatti, un gruppo di ultras olandesi ha sfondato il cancello e preso d'assalto la tribuna che ospitava i tifosi ospiti tra cui le famiglie dei calciatori inglesi che hanno assistito all'incredibile scena mentre erano ancora in campo.

Alcuni di loro però non sono rimasti a guardare e dopo aver scavalcato le barriere hanno tentato di allontanare gli assalitori, mentre altri davano indicazioni ai propri familiari per allontanarsi il più velocemente possibile ed evitare pericolosi contatti.

Nei video che circolano in rete si vedono Benrahma, Kehrer e Antonio intervenire in modo deciso in difesa delle famiglie.

Fortunatamente il folle gesto degli ultras olandesi non ha provocato gravi conseguenze in una serata che ha seriamente rischiato di essere macchiata dall'ennesimo episodio di violenza insensata. In attesa delle decisioni dell'UEFA che ora potrebbe punire severamente l'AZ per quanto avvenuto.