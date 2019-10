Panchina Sampdoria: Gattuso il sogno, spuntano De Biasi e Iachini

La Sampdoria deve trovare il sostituto di Di Francesco: il sogno di Ferrero è Gattuso che però guadagna tanto. De Biasi e Iachini in lizza.

Eusebio Di Francesco ha risolto il contratto con la : troppa la delusione per i soli tre punti ottenuti nelle prime sette giornate di campionato, con sei sconfitte che hanno convinto Massimo Ferrero a separarsi dall'ex allenatore della .

In casa blucerchiata è partito il countdown per conoscere il nome del sostituto: secondo quanto riportato da 'Il Secolo XIX', il grande sogno della piazza genovese è Gennaro Gattuso, ancora senza una panchina dopo l'esperienza al .

'Ringhio' guadagna però uno stipendio importante (oltre 2 milioni) e con sé porterebbe un sostanzioso staff: ostacoli difficili da aggirare per giungere al traguardo, molto più semplice invece pensare a un profilo più abbordabile come quello di Giovanni De Biasi.

L'ex ct dell'Albania non allena un club italiano da ormai nove anni, quando nel 2010 guidò l' ; peraltro l'ultima panchina risale al 2017 all' in , dove arrivò l'esonero a causa di un pessimo ruolino di marcia (sei ko in nove partite).

In lizza resta anche Giuseppe Iachini che alla Sampdoria ha lasciato un ottimo ricordo con la promozione in del 2012: rifiutata la corte della , non c'è l'intenzione di scendere in Serie B. Chissà che a Genova non stiano di nuovo pensando a lui.