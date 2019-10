Panchina Genoa, accordo con Thiago Motta: manca solo la firma

Il Genoa ha scelto Thiago Motta per rimpiazzare Andreazzoli: accordo raggiunto, manca solo la firma.

Tutto vero: Thiago Motta sta per tornare in . Questa volta non da calciatore, bensì da allenatore. Perché il , la squadra dov'è tornato a sentirsi un calciatore vero lasciando da parte sfiducia e infortuni, ha deciso di affidargli la panchina attualmente di proprietà di Aurelio Andreazzoli.

Secondo 'Sky Sport', l'offerta del Genoa a Thiago Motta è stata avanzata e l'accordo è stato trovato, con l'ex centrocampista che ha accettato la proposta: ora, manca solo la firma.

Superata dunque la concorrenza di Massimo Carrera, con il quale il presidente Preziosi si era trovato a cena nella serata di ieri: l'ex juventino pareva la prima scelta per la panchina del Genoa, ma il mirino si è poi spostato su Motta, passato rapidamente da suggestione a realtà concreta.

Thiago Motta sta per tornare in Serie A a quasi 9 anni dalla fine della sua ultima esperienza nel nostro campionato: un anno e mezzo dopo aver vinto la con l' , il mancino accettò la proposta del , volando in nel gennaio del 2011 e concludendo con la maglia dei parigini la propria carriera da calciatore.

Proprio al PSG Motta ha iniziato anche quella di allenatore, anche se delle giovanili: ha guidato la formazione Under 19 dei francesi ma, a inizio luglio, la sua prima esperienza in panchina si è conclusa. Al Genoa, l'ex rossoblù inizierà la sua prima avventura da allenatore 'vero', di una prima squadra.