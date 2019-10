Genoa, Andreazzoli al capolinea: Carrera il favorito

Dopo la pesante sconfitta contro il Parma, Enrico Preziosi ha avuto un incontro a cena con Massimo Carrera: pronto a prendere il posto di Andreazzoli.

Il durante la sosta ha voluto dare fiducia ad Aurelio Andreazzoli. Dopo molti sondaggi, da Guidolin a Pioli, Enrico Preziosi aveva deciso di continuare con il suo allenatore, sperando in una ripresa della squadra. Ma, alla prima partita, con il 5-1 rifilato dal , il presidente del Grifone non è stato ripagato e adesso non intende più aspettare.

Il tecnico del Genoa è ad un passo dall'esonero e già nella serata di domenica, a cena, Preziosi ha avuto un incontro con il favorito numero uno per la successione in panchina: Massimo Carrera. L'ex assistente di Antonio Conte alla e in Nazionale, come riportato da 'Sky Sport', ha staccato tutti gli altri concorrenti.

Massimo Carrera da circa un anno è rimasto senza squadra, dopo due anni e mezzo allo . In Carrera ha vinto il titolo alla prima stagione da vero allenatore (riportando il titolo nazionale dopo 16 anni), l'anno successivo ha vinto la Supercoppa, mentre al terzo anno è stato esonerato.

PIù staccati restando sempre i nomi di Guidolin, Di Biagio e Gattuso, ma Massimo Carrera pare aver sbaragliato la concorrenza. Il Genoa, al netto di sorprese, andrà così incontro ancora ad un nuovo cambio in panchina.