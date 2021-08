Paloschi riparte dalla Serie C: è vicino al Siena di Gilardino

Alberto Paloschi è pronto a scendere di categoria: accordo ad un passo con il Siena allenato da Alberto Gilardino.

Mercato ambizioso per il Siena, deciso a disputare un gran campionato di Serie C: dopo aver ufficializzato l'acquisto di Sylla, i bianconeri toscani stanno per mettere a segno un altro colpo di assoluto livello in attacco.

Secondo quanto riferito da 'Sky Sport', è praticamente fatta per l'arrivo di Alberto Paloschi, reduce da una stagione alla SPAL in Serie B dove ha realizzato sette reti, prima di assumere lo status di svincolato.

Il classe 1990 è atteso a Siena già in serata per visite mediche e firma che precederanno il sospirato annuncio ufficiale.

Paloschi ritroverà il suo ex compagno di squadra al Milan, Alberto Gilardino, attualmente allenatore della compagine senese: nella stagione 2007/2008 giocarono insieme proprio tra le fila del 'Diavolo' campione d'Europa in carica, allora guidato da Carlo Ancelotti.

Paloschi fece il suo esordio assoluto in Serie A il 10 febbraio 2008 prendendo il posto di Serginho e trovando la rete dopo appena 18 secondi dal suo ingresso in campo: avversario di quel giorno era, ironia della sorte, proprio il Siena da cui ripartirà per ridare slancio ad una carriera in declino.