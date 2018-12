Pallone d'Oro sudamericano, trionfa il Pity Martinez: 130 voti su 320

Il talento del River Plate, già preso da Atlanta, ha conquistato il premio di Rey de America. Secondo e terzo i compagni di squadra Quintero e Armani.

Tutti ai piedi del Pity. Ovvero Gonzalo Martinez, gioiello del River Plate che a partire dal prossimo anno giocherà nell'Atlanta United, campione in carica della MLS, e che si presenterà negli Stati Uniti con l'ennesimo premio di un 2018 strepitoso: il Pallone d'Oro sudamericano.

Il Rey de América, onorificenza conferita come ogni anno dal quotidiano uruguaiano 'El Pais', è proprio lui. Un premio forse scontato e certamente meritato, alla luce del livello altissimo mantenuto nei precedenti 12 mesi: il contributo di Martinez nel successo del River Plate in Copa Libertadores, con tanto di terzo goal nella finale di ritorno al Boca Juniors, è sotto gli occhi di tutti.

A votare sono stati 320 giornalisti sudamericani. E il Pity Martinez ha ricevuto ben 130 voti, pari al 41% delle preferenze totali. In pratica, quasi la metà. Un plebiscito per un giocatore che, come detto, ha già fatto le valigie: lo attende Atlanta, che si è appena affidata all'ex nerazzurro Frank de Boer per la successione del Tata Martino.

Al secondo e al terzo posto della classifica, ecco altri due calciatori del River Plate campione del Sudamerica: l'ex pescarese Juan Fernando Quintero, pure lui a segno nella finale del Bernabeu, che ha ricevuto 49 voti, e il portiere Franco Armani (40 voti).

Un giocatore millonario torna dunque a trionfare dopo la doppietta ottenuta da Carlos Sanchez nel 2014 e nel 2015. Lo scorso anno ha invece prevalso Luan, talento del Gremio, pure lui come Martinez decisivo nella conquista della Libertadores da parte dei brasiliani.