Pallone d'Oro a Van Dijk? L'olandese comincia a crederci: "Forse è il momento di cambiare"

Ancora una volta Pallone d'Oro ad un attaccante o ad un numero dieci? Il difensore del Liverpool spera che la storia possa essere diversa.

Mai imprevedibile, probabilmente, come quest'anno. Difficile nominare un favorito per il Pallone d'Oro 2019, visto il successo sì del in , ma anche il noto desiderio di far trionfare i fuoriclasse del goal piuttosto che i difensori. Dunque Cristiano Ronaldo e Leo Messi ancora in corsa contro

Attualmente considerato il miglior centrale al mondo, Van Dijk sembra avere qualche chance in più di sollevare il prossimo Pallone d'Oro e raccogliere il testimone da Modric, ma la possibilità di vedere Messi e Cristiano Ronaldo sul gradino più alto non è comunque da escludere.

Van DIjk però comincia a crederci veramente, sopratutto dopo aver conquistato anche il titolo di miglior giocatore assoluto della scorsa Premier League:

"Capisco che per un attaccante o un numero dieci è più facile vincere questi titoli, è più bello da vedere in azione".

Il Pallone d'Oro però stavolta potrebbe tornare ad un difensore, tredici anni dopo Cannavaro:

"Forse è arrivato il tempo di cambiare".

Alla pari di Van Dijk, anche il compagno di Liverpool, Alisson, sarà probabilmente nella top ten finale del Pallone d'Oro. Nonostante abbia vinto anche la Copa America, il ruolo del portiere è come noto ancor meno considerato dai giurati, tanto che l'unico ad essere riuscito rimane Yashin nel 1963.

Intanto Van Dijk si gode il momento, in attesa che arrivi dicembre e la premiazione del Pallone d'Oro:

"E' un onore che le persone ne parlino, ma che posso fare? Non ho nessuna influenza a proposito".

Non resta che aspettare.