Pallone d’Oro a Messi, Cassano: “Lo scandalo è averlo dato a Cannavaro e non a Maldini”

Nel corso degli ultimi giorni ha fatto molto discutere la scelta di assegnare nuovamente il Pallone d’Oro a Lionel Messi. A detta di molti infatti, il fuoriclasse argentino, per quanto fatto nel corso del 2021, non ha meritato di far nuovamente suo l’ambito riconoscimento.

In tanti avrebbero invece visto in Robert Lewandowski il giusto vincitore e questo soprattutto dopo che nel 2020, a causa della mancata assegnazione del premio, gli è stato negato di mettere in bacheca un Pallone d’Oro che nessuno avrebbe potuto sottratti.

Antonio Cassano, intervenendo a ‘Bobo Tv’, ha spiegato come a suo dire effettivamente il bomber polacco meritasse il premio lo scorso anno.

“Nel 2020 France Football doveva dare il Pallone d’Oro a Robert Lewandowski, perché in quella stagione è stato di gran lunga il giocatore più forte. E’ stato al di sopra di tutto e tutti, a livello di vittorie di squadra e individuali. Ha vinto tutto, battendo anche il record di Gerd Muller. Nel 2020 il Pallone d’Oro andava dato solo ed esclusivamente a Lewandowski e Messi che è un ragazzo intelligente e di un umiltà unica lo ha detto sul palco davanti a milioni di persone”.

Secondo Cassano però non è giusto criticare la decisione di premiare per il 2021 Messi ed anzi, secondo lui il vero errore è stato assegnare il Pallone d’Oro ad altri giocatori come Sammer e Cannavaro in passato.

“In questi giorni si è parlato di scandalo sui giornali, ma il vero scandalo sapete qual è? E’ aver dato il Pallone d’Oro a Sammer o a Cannavaro e non al Maldini. Maldini ha fatto otto finali di Coppa dei Campioni, ha giocato per 25 anni a livelli assoluti, mentre Sammer e Cannavaro a quei livelli hanno fatto un solo mese. Tutti e due insieme non fanno quanto ha fatto Maldini nella storia. Quello è lo scandalo”.