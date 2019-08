Pallister spiega l'addio di Lukaku al Manchester United: "Era troppo pesante"

Gary Pallister, ex difensore del Manchester United, analizza il passaggio di Lukaku all'Inter: "Ora abbiamo bisogno di un giocatore più leggero".

L' ha avuto l'attaccante da tempo desiderato, ovvero Romelu Lukaku, ma non sembra che in stiando avvertendo particolarmente l'assenza del centravanti belga. E a entrare in gioco, ancora una volta, è la sua struttura fisica.

In un'intervista a 'americangambler.com' si dimostra convinto di quest'opinione Gary Pallister, ex centrale del negli anni Novanta, secondo il quale Lukaku non era adatto al gioco di Solskjaer per via della propria costituzione.

"Credo che Lukaku sia un centravanti capace di segnare parecchi goal, ma è troppo pesante per il gioco dello United. Ha l'istinto del bomber, ma in questo momento necessitiamo di un giocatore più leggero".

L'opinione di Pallister è in ogni caso meno pungente rispetto a quella espressa qualche giorno fa da un altro ex del Manchester United, ovvero Gary Neville. Il quale non si era fatto troppi problemi nell'affermare che Lukaku "ha ammesso di essere in sovrappeso, pesa più di 100 kg".

Toccherà a Lukaku smentire chi ha salutato con un applauso il suo addio al Manchester United. E toccherà all'Inter e ad Antonio Conte sfruttare al meglio le potenzialità del gigante belga, l'acquisto più costoso della storia del club nerazzurro.