Lukaku all'Inter, Gary Neville sibillino: "E' sovrappeso, oltre i 100 kg"

Gary Neville 'avvisa' l'Inter su Romelu Lukaku: "Ha ammesso di essere in sovrappeso, la mancanza di professionalità è contagiosa".

L' ce l'ha fatta: è imminente l'ufficialità dell'acquisto di Romelu Lukaku per la soddisfazione di Antonio Conte, che ha sempre messo il belga in cima alla propria lista dei desideri per rinforzare un attacco privo di alternative nel corso della tournée asiatica.

Eppure nell'ambiente c'è chi non si strappa i capelli per l'addio del bomber: si tratta di Gary Neville, bandiera dei 'Red Devils' che su Twitter si è così espresso per commentare questa operazione in uscita.

Andy he admitted he was overweight ! He is over 100kg! He’s a Manchester United player!



He will score goals and do well at Inter but unprofessionalism is contagious 😷 ! 👋 — Gary Neville (@GNev2) August 8, 2019

"Ha ammesso di essere in sovrappeso! Pesa più di 100 kg! E' un giocatore del Manchester United! Segnerà e farà bene all'Inter ma la mancanza di professionalità è contagiosa!".

Toccherà a Lukaku smentire tali affermazioni con un avvio prorompente in maglia nerazzurra: di sicuro, se dovesse essercene bisogno, il lavoro atletico estenuante promosso da Conte darebbe una grossa mano per tornare rapidamente in forma.