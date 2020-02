Dal Palermo alla Serie C: che fine ha fatto Bacinovic, l’altro sloveno arrivato con Ilicic

Ilicic e Bacinovic sono arrivati insieme dal Maribor al Palermo nell’estate del 2010, ma 10 anni dopo vivono due momenti molto diversi.

Contro il , Josip Ilicic ha segnato il suo primo goal in carriera in . Un traguardo raggiunto dopo 10 anni in con quasi 90 goal all'attivo, più svariati tra e Coppa Italiia. Insomma, di strada il numero 72 nerazzurro ne ha fatta tanta dal suo arrivo in , dal Maribor al nell'estate 2010.

Il classe 1988 non è stato però l'unico giocatore sloveno ad aver stregato il presidente Zamparini in quell'estate, quando nel terzo turno preliminare di Europa League i rosanero avevano affrontato proprio il Maribor. Insieme a Ilicic è arrivato a Palermo anche Armin Bacinovic, centrocampista centrale classe 1989. Il quale ha intrapreso un percorso totalmente diverso da quello dell'amico ed ex compagno.

I percorsi dei due amici, che hanno condiviso anche le giovanili del Maribor, si sono separati nel 2012, quando il Palermo ha ceduto Bacinovic in prestito per una stagione al . Nella stagione precedente aveva perso il posto da titolare che aveva subito conquistato nella sua prima annata italiana. È anche l'ultima stagione giocata dal classe 1989 in Serie A: da lì, fino alla fine del 2016, il suo campionato è stato la Serie B. Ilicic, invece, nell'estate 2013 ha scelto la .

Altre squadre

Prima con il Verona, poi con il Palermo, passando anche per Lanciano e Ternana: in B Bacinovic ha giocato 95 partite, senza mai riuscire a ritrovare una chance in Serie A o nella nazionale slovena. L'ultima presenza con la sua selezione è ancora quella del febbraio 2013, quando era un giocatore del Verona. Nel mentre, Ilicic brillava a Firenze, arivando anche a segnare 13 goal nella stagione 2015/16.

Il 2017 per entrambi è l'anno di un cambiamento. A gennaio Bacinovic lascia la Serie B per scendere ancora una volta di categoria: sceglie la Serie C e la Sambenedettese per rilanciarsi. A luglio, invece, Ilicic va all', iniziando a vivere la fase più importante della sua carriera, che lo ha portato fino alla Champions League.

Bacinovic nelle Marche vive stagioni non facili. Ad aprile arriva la condanna a quattro mesi di lavori socialmente utili per guida in stato d'ebbrezza: era stato fermato ai tempi del Lanciano. Ha provato a riscattarsi anche in campo, ma non ha mai trovato continuità. Gli è stata anche affidata la fascia di capitano in più occasioni.

Ad aprile 2018 arriva l'ultimo episodio che ha fatto rumore: la denuncia verso il presidente della Sambenedettese, che lo ha accusato di essere un mercenario. Due mesi dopo, a scadenza del contratto, lascia anche la Samb. Attualmente non ha un contratto professionistico. Dall'altra parte, invece, l'amico segna e brilla in Champions League. Destini separati.