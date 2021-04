Palermo, sassi contro il pullman in viaggio verso Bari

Il bus che trasportava il materiale tecnico del Palermo, è stato preso a sassate mentre viaggiava verso Bari: sul mezzo non era presente la squadra.

Spiacevole episodio alla vigilia di Bari-Palermo di Serie C. Il pullman che trasportava il materiale tecnico della compagine rosanero alla volta del capoluogo pugliese (dove il Palermo scenderà in campo domenica alle 15), è stato oggetto di un raid vandalico. A bordo, è bene sottolinearlo, non era presente la squadra.

Danneggiato il pullman del Palermo https://t.co/kN8itwFf0A — Palermo F.C. (@Palermofficial) April 16, 2021

Lo fa sapere la società siciliana sul proprio sito, ricostruendo l'accaduto in una nota ufficiale.

"Il pullman del Palermo è stato preso a sassate questa sera mentre percorreva il viale Giostra a Messina, a poche centinaia di metri dagli imbarchi del traghetto per la Calabria. Il trasferimento, operato come sempre dall’azienda Labisi, era diretto a Brindisi dove domani mattina atterrerà l’aereo con i giocatori del Palermo, per spostarsi poi alla volta di Bari". "Come riportato dall’autista del bus, alcune persone con il volto coperto hanno colpito ripetutamente i vetri del mezzo, distruggendone uno e rendendo impossibile la prosecuzione del viaggio. Un altro mezzo è partito da Palermo per sostituire quello danneggiato, garantire il trasbordo di tutto il materiale tecnico necessario alla squadra e continuare il viaggio nella notte". Scelti da Goal Probabili formazioni Serie A: 31ª giornata

Una brutta pagina, che per fortuna non ha portato conseguenze per l'incolumità di chi guidava il veicolo.