Palermo-Modena 5-2: Manita rosanero in rimonta

Super rimonta del Palermo che segna quattro goal nel secondo tempo e batte 5-2 il Modena, in rete anche Tutino e Verre.

Il Palermo torna a vincere dopo sei turni nell'anticipo della trentesima giornata di Serie B e lo fa al termine di una clamorosa rimonta contro il Modena. I rosanero vanno sotto due volte, ma nel secondo tempo segnano tre goal nel giro di dodici minuti e si portano a casa un successo pesantissimo in chiave playoff.

Pronti via gli ospiti passano in vantaggio proprio con Strizzolo che, lanciato in profondità, si invola verso Pigliacelli e lo supera con un delizioso scavetto. La prima occasione per il Palermo arriva sull'asse Gomes-Soleri, ma l'attaccante rosanero strozza troppo la conclusione che si spegne sul fondo.

Il pareggio arriva al 25' quando Soleri serve Tutino il cui tiro viene leggermente deviato da un difensore del Modena e beffa Gagno. Pareggio che dura molto poco, dato che quattro minuti dopo Strizzolo realizza la sua doppietta personale con un colpo di testa sul primo palo.

In avvio di ripresa il Palermo parte forte e trova subito il nuovo pareggio, stavolta è Soleri a battere Gagno di testa. I rosanero prima dell'ora di gioco ribaltano il risultato con Verre che approfitta di una clamorosa incomprensione tra la difesa emiliana e il portiere Gagno.

Poco dopo i siciliani calano addirittura il poker con Aurelio, fin lì tra i meno brillanti. 'Barbera' in delirio. Nel finale c'è gloria anche per il subentrato Vido, che si procura e trasforma il rigore del 5-2.

IL TABELLINO

PALERMO-MODENA 5-2

Marcatori: 4' Strizzolo, 25' Tutino, 29' Strizzolo, 47' Soleri, 56' Verre, 59' Aurelio, 78' rig. Vido

PALERMO (3-5-2): Pigliacelli; Mateju, Nedelcearu (86' Buttaro), Graves; Valente (86' Broh), Saric (70' Segre), Gomes, Verre (74' Damiani), Aurelio; Soleri, Tutino (74' Vido).

MODENA (4-3-2-1): Gagno; Oukhadda, Silvestri, Pergreffi (90' De Maio), Ponsi (79' Renzetti); Magnino, Gerli, Armellino (66' Duca); Tremolada (66' Giovannini), Falcinelli (79' Mosti); Strizzolo.

Arbitro: Minelli

Ammoniti: Saric, Mateju, Strizzolo

Espulsi: nessuno