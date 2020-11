Palermo in emergenza, sette positivi al Covid-19: ma il derby si gioca

Il Palermo affronta il derby contro il Catania con soli 13 giocatori disponibili a causa delle numerose assenze per coronavirus.

Non sarà un derby come gli altri per il , che questa sera affronta il Catania in condizioni di totale emergenza. Nel club rosanero risultano infatti ben sette giocatori positivi al coronavirus dopo gli ultimi tamponi e saranno soltanto 13 i giocatori disponibili.

La partita per regolamento si dovrà comunque disputare e saranno questi gli undici che prenderanno parte al grande appuntamento dal primo minuto: Pelagotti, Almici, Marconi, Palazzi, Corrado, Martin, Odjier, Kanoute, Rauti, Valente e Saraniti. Nessuno in panchina se non i due ragazzini portieri, per un totale di 13 componenti.

Questa la nota ufficiale del club siciliano, che attesta le assenze per Covid-19:

