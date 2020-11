Palermo-Catania dove vederla: Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Palermo sfida il Catania nel Monday Night della 9ª giornata del Girone C di Serie C: tutto sul Derby di Sicilia, dalle formazioni a dove vederlo.

PALERMO-CATANIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -Catania

-Catania Data: 9 novembre 2020

9 novembre 2020 Orario: 21.00

21.00 Canale : Rai Sport, Eleven Sports

Rai Sport, Eleven Sports Streaming: Rai Play, raisport.rai.it, Eleven Sports

Il Palermo di Roberto Boscaglia sfida il Catania di Giuseppe Raffaele nel Derby di Sicilia, Monday night della 9ª giornata del Girone C di Serie C.

I rosanero sono ultimi in classifica con 2 punti in 5 gare giocate, frutto di 2 pareggi e 3 sconfitte, e devono recuperare 3 partite (inclusa quella infrasettimanale con il Potenza), gli etnei si trovano in 13ª posizione a quota 6, con un cammino di 3 vittorie, un pareggio e 2 sconfitte, e a sua volte 2 partite da recuperare.

Le due squadre si sono affrontate in tutto 84 volte in tutte le competizioni: le statistiche evidenziano una netta prevalenza del segno X, verificatosi 39 volte, a fronte di 25 successi del Palermo e 20 del Catania. Nelle gare giocate in casa dei rosanero, le Aquile sono in netto vantaggio con 19 vittorie, 19 pareggi e 4 affermazioni degli etnei.

Il Derby di Sicilia mancava nei calendari dal doppio confronto della stagione 2011/12: in quell'occasione si disputò 2 volte in , con un successo del Palermo all'andata per 3-1 e un pareggio per 1-1 nel ritorno al Massimino.

Nella sfida del Barbera andarono a segno 2 volte Ilicic e Miccoli per i padroni di casa, Lodi per i rossazzurri. In questa pagina tutte le informazioni su Palermo-Catania: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO PALERMO-CATANIA

Palermo-Catania si disputerà la sera di lunedì 9 novembre 2020 nel palcoscenico dello Stadio Comunale Renzo Barbera di Palermo. Il fischio d'inizio del Derby di Sicilia, che sarà l'85° in gare ufficiali fra le due squadre, è in programma per le ore 21.00.

Tifosi e appassionati avranno a disposizione diverse modalità per vedere il Derby di Sicilia Palermo-Catania. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva in chiaro dalla Rai sul canale Rai Sport (57 HD e 58 del digitale terrestre).

L'attesa sfida sarà inoltre trasmessa in diretta dal portale web Eleven Sports, che detiene i diritti dell'intera Serie C, e visibile, tramite app, anche sulle smart tv di ultima generazione.

Considerati i problemi tecnici riscontrati dagli utenti nelle precedenti settimane e legati ad attacchi informatici, per decisione della piattaforma della Lega Pro, tutte le gare che si giocheranno nel mese di novembre saranno visibili in diretta streaming in chiaro sul sito di Eleven Sports, sul canale Youtube, sulla pagina Facebook e su Live Now.

Il Derby di Sicilia Palermo-Catania sarà visibile, per chi lo preferisse, anche in diretta streaming in chiaro attraverso Rai Play, la piattaforma della tv pubblica, sia su pc e notebook, collegandosi con il sito ufficiale, sia su dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricando l'app, e sul sito di Rai Sport.

La partita sarà inoltre trasmessa in diretta streaming gratuita mediante Eleven Sports. Per avviare la visione occorrerà cliccare sul link della partita accedendo alla piattaforma, oppure scaricare la app e accedere mediante quest'ultima, o, ancora, collegarsi al canale Youtube, alla pagina Facebook o a Live Now.

IN DIRETTA SU GOAL

Con Goal potrete seguire il Derby di Sicilia Palermo-Catania anche in diretta testuale. Collegandovi con il portale fin dal prepartita avrete tutte le ultime novità sulla partita e le due squadre e le formazioni ufficiali, dopo il fischio d'inizio troverete gli aggiornamenti in tempo reale della partita, con i goal, gli eventi e le azioni più importanti del match.

Boscaglia potrebbe schierare i rosanero con il 4-2-3-1. Davanti al portiere Pelagotti, in difesa agiranno i terzini Almici e Corrado (out per squalifica capitan Crivello) e i due centrali Marconi e Palazzi. In mediana tandem composto da Odjer e Broh, mentre davanti Kanoute, Rauti e Valente agiranno alle spalle del centravanti Saraniti.

Raffaele si affiderà probabilmente al 3-5-2. In attacco potrebbe rivedersi dal 1' Sarao in coppia con Emmausso, con Gatto che dovrebbe partire dalla panchina. A centrocampo Rosaia è in ballottaggio con Welbeck per il ruolo di playmaker, mentre Maldonado e Izco (in vantaggio su Albertini) saranno le due mezzali. In porta ci sarà Martínez, mentre Tonucci, Claiton e Silvestri formeranno la linea difensiva a tre.

PALERMO (4-2-3-1): Pelagotti; Almici, Marconi, Palazzi, Corrado; Odjer, Broh; M. Kanoute, Rauti, Valente; Saraniti.

CATANIA (3-5-2): Martínez; Tonucci, Claiton, Silvestri; Calapai, Maldonado, Rosaia, Izco, Pinto; Emmausso, Sarao.