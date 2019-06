Pagliuca, consiglio a Buffon: "E' triste fare la fine di Totti"

Gianluca Pagliuca consiglia a Buffon di appendere i guanti al chiodo: "Abbia rispetto per la sua carriera, continuare a giocare è un rischio".

Gianluigi Buffon ha chiuso dopo una sola stagione la sua esperienza al ma non ha alcuna intenzione di appendere i guanti al chiudo. Scelta questa non convidisa da un suo ex collega.

Pagliuca infatti, intervistato da 'La Gazzetta dello Sport', consiglia a Buffon di fermarsi e fa un paragone eccellente.

"Da grande amico suo gli suggerisco di avere rispetto per la sua immensa carriera. Continuare è un rischio. Ed è triste fare la fine di Totti, vedendo le partite dalla panchina. Gli consiglio di chiudere qui".

Buffon comunque per Pagliuca resta il più forte portiere della negli ultimi vent'anni.

"E' stato il più continuo e completo. E ha vinto di più. Ha vissuto momenti difficili e si è rialzato. Punti di forza? Il senso della posizione e il sangue freddo. E non ha sbagliato le gare decisive".

Adesso però è tempo di guardare al futuro e secondo Pagliuca i grandi portiere in non mancano.

"Donnarumma è una certezza, Sirigu ha fatto benissimo, a me piace anche Cragno. Per Plizzari c’è tempo".

Mentre il migliore dell'ultima Serie A per Pagliuca è uno straniero.