Pagelle Liverpool-Milan: Rebic brillante, Maignan para il parabile

Deludenti Kessié e Theo Hernandez, bene anche Leao e Brahim Diaz. Kjaer e Tomori limitano il più possibile l'attacco dei Reds.

MAIGNAN 7: Subisce tre goal ma ne salva altrettanti, si supera sul rigore neutralizzato a Salah e sulla ribattuta di Jota.

CALABRIA 5,5: Soffre tremendamente l'aggressività di Jota e Robertson nel primo tempo, ma cresce alla distanza.

KJAER 6,5: Prova a far sentire la sua esperienza nei momenti più delicati della partita, serata impegnativa anche per lui ma esce a testa alta da Anfield.

TOMORI 6,5: Probabilmente il migliore del Milan per larghi tratti della gara, nonostante il suo nome sia finito sul tabellino dalla parte sbagliata. Si fa sorprendere insieme a Theo sul movimento di Salah in occasione del 2-2 ma è provvidenziale in tanti interventi.

HERNANDEZ 5,5: Non trova spazio e tempo per le sue sgroppate, preoccupato dal'asse Alexander-Arnold-Salah. Ma quando si affaccia in area avversaria crea pericoli, come sul momentaneo 1-2.

BENNACER 5,5: Un inizio da incubo, sovrastato dai centimetri, dai muscoli e dal dinamismo del centrocampo dei Reds. Gioca per quasi sessanta minuti con un giallo a carico, impresa non facile vista l'aggressività degli avversari. (71' TONALI 6: poteva essere sua una maglia da titolare se non fosse stato per quel problema che lo ha costretto a saltare l'ultimo allenamento pre-Liverpool, entra nel momento più difficile per il Milan)

KESSIE 5,5: Ci si aspettava probabilmente qualcosa dall'ivoriano, che in partite del genere deve dimostrare di poter essere un top del ruolo anche in Europa.

SAELEMAEKERS 5,5: Tra i più in difficoltà nella prima mezzora di gioco, entra nell'azione del goal del momentaneo 1-1, non abbastanza per strappare la sufficienza. (62' FLORENZI 5,5: Il cambio non porta effetti, almeno in fase offensiva)

DIAZ 6,5: Ha sognato di essere l'uomo dell'impresa, porta a casa il ricordo dolceamaro di un goal ad Anfield che non è valso il risultato.

LEAO 6,5: Fase difensiva da censurare (grave la disattenzione sul goal del vantaggio dei Reds), ma dopo essersi scrollato di dosso un po' di comprensibile emozione entra da protagonista nell'uno-due dei rossoneri, con un assist illuminante per Rebic e con l'accelerazione che crea i presupposti per il 2-1 di Brahim Diaz. (62' GIROUD 6: Non è al meglio ma non si tira indietro nel provare a fare a sportellate con i centrali avversari)

REBIC 7: Scompare e riappare alle spalle degli avversari sul goal dell'1-1, cerca di tenere sulle spine Gomez e Matip con i suoi movimenti senza palla. (85' MALDINI sv)



LIVERPOOL: Alisson 6; Alexander-Arnold 7, Gomez 6, Matip 6, Robertson 6,5; Henderson 7 (85' Milner sv), Fabinho 7, Keita 6,5 (71' Thiago Alcantara 6); Salah 7 (85' Oxlade-Chamberlain sv), Origi 7 (63' Mane 6), Jota 6 (71' Jones 6). All. Klopp