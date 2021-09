Pagelle Inter-Bologna 6-1

Roboante vittoria dell'Inter nel quarto turno di campionato: Bologna superato con sei reti, doppietta di Dzeko.

DZEKO 8 - Entra in campo al posto di Correa e ripaga l'opaca prova offerta contro il Real Madrid: due goal, di cui uno stupendo, e un impatto sulla gara straripante.

MEDEL 4 - Totalmente in affanno sin dal primo minuto, è nervoso e non si arrende ma - insieme ai compagni di reparto - ne combina una dopo l'altra.

DUMFRIES 7 - Niente male come debutto da titolare: l'olandese è un treno sulla destra, serve a Lautaro l'assist dell'1-0 e mette in mezzo il pallone per il terzo goal, poi nella ripresa è una costante spina nel fianco alla ricerca del primo goal italiano che però non arriva.

THEATE 6 - Entra in campo, per la prima volta assoluta in Serie A, con la sua squadra sotto per 6-0. Nulla da perdere. E invece, il difensore belga si toglie la soddisfazione di bagnare il debutto con un goal alla Scala del Calcio.

DIMARCO 7.5 - Ormai non è più una sorpresa: sinistro educato, capacità di inserimento perfetta, era proprio l'esterno mancino di cui l'Inter aveva bisogno.

ARNAUTOVIC 5 - Inizia la sua gara con tanta voglia, ma si spegne col passare dei minuti. Indolente, non riesce a togliersi la soddisfazione del goal dell'ex.

IL TABELLINO

INTER-BOLOGNA 6-1



MARCATORI: 6' Martinez (I), 31' Skriniar (I), 34' Barella (I), 54' Vecino (I), 63' Dzeko (I), 68' Dzeko (I), 86' Theate (B)



INTER (3-5-2): Handanovic 6; Skriniar 7, de Vrij 6.5 (67' Ranocchia 6), Bastoni 6 (74' Kolarov 6); Dumfries 7, Barella 7, Brozovic 7 (74' Gagliardini 6), Vecino 7, Dimarco 7.5; Martinez 7 (67' Sanchez 6), Correa 6 (28' Dzeko 8)



BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski 5.5; De Silvestri 5 (74' Theate 6), Medel 4, Bonifazi 4.5, Hickey 4 (56' Dijks 5); Svanberg 5 (56' Vignato 5), Dominguez 5.5 (69' Van Hooijdonk 5.5); Skov Olsen 6, Soriano 5.5, Sansone 5 (56' Barrow 6); Arnautovic 5. All. Mihajlovic.



ARBITRO: Ayroldi



AMMONITI: De Silvestri (B), Hickey (B), Dijks (B)