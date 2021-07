Belgio-Italia, le pagelle: Barella nell'elite, Insigne dipinge, Spinazzola da applausi

Centrocampo azzurro impeccabile col trio Barella-Jorginho-Verratti, super Spinazzola, Immobile nota stonata. Doku il migliore nel Belgio.

PAGELLE ITALIA

DONNARUMMA 6,5: Una parata spaziale nel primo tempo su De Bruyne per entrare negli highlights del match.

DI LORENZO 5: Grave l'ingenuità in occasione del rigore del 2-1, soffre la velocità e l'esuberanza di Doku e Hazard.

BONUCCI 6: Non è al top, stringe i denti per un problema al ginocchio ma se la cava con esperienza.

CHIELLINI 7: Cerca di contenere Lukaku con fisico e mestiere, fa sentire la sua leadership nei momenti più importanti.

SPINAZZOLA 7,5: Il salvataggio su Lukaku sul 2-1 vale come un goal, spinge con grande generosità e si conferma sempre 'sul pezzo'. Il suo Europeo finisce tra le lacrime per un grave infortunio. (80' EMERSON sv)

BARELLA 7: Con Verratti in campo ha più possibilità di sganciarsi in avanti, trova un goal strepitoso con un guizzo da attaccante puro. Ormai è nell'elite dei centrocampisti europei.

JORGINHO 7: La solita, impeccabile lucidità nella gestione del pallone, sbaglia, letteralmente, un solo passaggio in tutta la serata (

VERRATTI 7: Generoso, grintoso, sempre estremamente intelligente dal punto di vista tattico. Il goal dell'1-0 porta anche la sua firma, con quel recupero palla a ridosso dell'area di rigore avversaria.(74' CRISTANTE 6: Aggiunge fisicità al reparto nei minuti da passare in trincea)

CHIESA 6,5: Parte forte ma cala un po' alla distanza, la sua velocità e le sue 'fiammate' restano un'arma importantissima per l'Italia di Mancini. (91' TOLOI sv)

IMMOBILE 5: Serata decisamente da dimenticare per il bomber della Lazio, che sbaglia troppi palloni e si intestardisce alla ricerca di un goal che non arriva. (74' BELOTTI 6: Pressa tutti e cerca di dare una mano soprattutto in fase difensiva)

INSIGNE 7: Risponde a qualche critica con il suo trademark, il tiro a giro, dipingendo una traiettoria da artista del pallone. (80' BERARDI sv)

BELGIO: Courtois 6; Alderweireld 6, Vermaelen 6,5 Vertonghen 6; Meunier 6 (70' Chadli sv, 74' Praet 6), Tielemans 5,5 (70' Mertens 6,5), Witsel 6,5, T. Hazard 6,5; De Bruyne 6, Doku 7; Lukaku 6,5. Ct: Martinez 5,5

ITALIA: Donnarumma 6,5; Di Lorenzo 5, Bonucci 6, Chiellini 7, Spinazzola 7,5 (80' Emerson sv); Barella 7, Jorginho 7, Verratti 7 (74' Cristante 6); Chiesa 6,5 (91' Toloi sv), Immobile 5 (74' Belotti 6), Insigne 7 (80' Berardi sv) Ct: Mancini 7