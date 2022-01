Paganese-Bari dove vederla: Sky, Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

PAGANESE-BARI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Paganese-Bari

• Data: 30 gennaio 2022

• Orario: 14.30

• Canale TV: Eleven Sports

• Streaming: Eleven Sports

Il Bari continua la sua marcia verso la Serie B. Dopo il pari in rimonta contro il Catania, i Galletti affrontano in trasferta la Paganese. Serve un acuto per la squadra di Mignami per allontanare ancora gli immediati inseguitori (Monopoli e Turris), ma soprattutto serve una vittoria per allontanare i dubbi maturati dopo la gara contro il Catania: 3-3 in rimonta ma che palesa qualche problema nel reparto difensivo. La Paganese, invece, è invischiata nella lotta per non retrocedere anche se il vantaggio sulle altre è, al momento, rassicurante.

La Paganese ha 22 punti, frutto di 6 vittorie, 4 pareggi e 11 sconfitte con 22 reti fatte e 35 subite. In casa il rendimento è positivo con 6 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte con 16 reti fatte e 11 subite.

Il Bari, invece, ha 45 punti con 13 vittorie, 6 pareggi e 2 sconfitte con 39 reti realizzate e 18 subite. In trasferta i punti sono 18 con 5 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte.

Sono cinque i precedenti tra le due squadre, mai una vittoria per la squadra di Grassadonia, mentre sono quattro i successi per la compagine diretta da Mignami.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Paganese-Bari: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO PAGANESE-BARI

La gara tra Paganese e Bari, gara valevole per la 24/a giornata di Serie C, si giocherà domenica 30 gennaio alle ore 14.30 presso lo stadio "Marcello Torre" di Pagani.

DOVE VEDERE PAGANESE-BARI IN TV

La gara tra Paganese e Bari sarà trasmessa alla piattaforma web Eleven Sports, visibile, tramite l'applicazione dedicata disponibile sulle moderne smart tv.

PAGANESE-BARI IN DIRETTA STREAMING

Paganese-Bari verrà trasmessa in diretta streaming su Eleven Sports, dopo essersi registrati e aver attivato l'abbonamento mensile o annuale, scaricando l'applicazione, sia sul proprio personal computer o notebook, e collegandosi con il sito ufficiale delle piattaforma.

PROBABILI FORMAZIONI PAGANESE-BARI

PAGANESE (3-5-2): Baiocco; Konaté, Sbampato, Bianchi; Manarelli, Firenze, Martorelli, Cretella, Zanini; Guadagni, Castaldo.

BARI (4-3-1-2): Frattali; Pucino, Terranova, Celiento, Mazzotta; Mallamo, Di Gennaro, D'Errico; Botta; Antenucci, Marras.