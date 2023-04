Titolare nella prima serie ecuadoregna, protagonista al Campionato Sudamericano U17: tecnica al potere e grande duttilità.

Kendry Páez ha solamente 15 anni. Ne compirà 16 il prossimo maggio, eppure gioca titolare nella prima serie ecuadoregna, la Primera Categoría Serie A. Almeno per altri due anni, prima di spiccare il volo verso il grande calcio europeo: trovato l'accordo con il Chelsea, deciso a blindarlo per poi portarlo a Londra quando compirà la maggiore età, nel 2025.

Secondo Sky Sports UK, infatti, il Chelsea metterà sul piatto 20 milioni per assicurarsi il giovanissimo Páez, protagonista in Ecuador con la maglia dell'Independiente del Valle. Continuerà a maturare in patria nei prossimi due anni, ma nel suo futuro c'è già la Premier League e gli occhi addosso dei tifosi di mezzo mondo.

Trequartista e ala destra, veloce e tecnico nello stretto, Páez seguirà le orme di altri ragazzi come Rodrygo, attualmente al Real Madrid, messisi in mostra prima della maggiore età, per poi volare in Europa una volta raggiunti i 18 anni.

Parlando di Bernabeu, si trasferirà ad esempio nella capitale spagnola anche Endrick, pagato 70 milioni di euro dai Blancos e dal prossimo anno, una volta maggiorenne, aggregato al team di Benzema.

Il Chelsea aveva messo nel mirino Páez già a febbraio, ma ora ha premuto sull'acceleratore ammirando il giocatore classe 2007 nel Campionato Sudamericano Under 17 in cui ha messo insieme tre assist nei primi due incontri contro Brasile ed Uruguay.

Incontri in cui Páez è stato schierato come ala destra e interno di centrocampo dal commissario tecnico Diego Martínez, dimostrando una duttilità notevole e una capacità di adattarsi veramente difficile da trovare tra i suoi coetanei.

Nonostante il ct dell'Ecuador abbia deciso di inserirlo in altre posizioni così da favorire tutta la potenza di fuoco della sua rappresentativa (si sono messi in mostra tra gli altri anche la punta centrale Allen Obando e il collega di centrocampo Geremy de Jésus), Páez è principalmente un trequartista e un esterno d'attacco che ricorda nei movimenti palla al piede un grande come Neymar.

Si avvicina l'ufficialità, che potrebbe arrivare nei prossimi giorni, dell'ennesimo acquisto del Chelsea 2023. Come noto i Blues hanno fatto la storia lo scorso gennaio, sfondando il tetto record per milioni spesi. A differenza di Mudryk, Enzo Fernandez e compagnia, Páez calpesterà il prato verde di Stamford Bridge solamente nel 2025.