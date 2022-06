Padova-Palermo 0-1: Floriano match winner, primo round ai rosanero

I rosanero espugnano di misura l''Euganeo': decide la rete in apertura di Floriano. Tra una settimana la gara di ritorno al 'Barbera'.

Il primo atto della finale dei Playoff di Serie C va al Palermo che piazza il colpo esterno sul campo del Padova. Decisiva è stata la rete ad inizio gara di Floriano che pone i siciliani in posizione di vantaggio in vista della gara di ritorno che si giocherà tra una settimana in Sicilia.

Oddo schiera il tridente composto da Chiricò e Bifulco ai lati di Santini. A centrocampo, largo in mediana a Ronaldo e Saber, mentre sulle fasce giocano Germano e Curcio. In difesa, linea a tre: Ajeti, Valentini e Gasbarro a protezione di Donnarumma.

Baldini risponde con Brunori unico riferimento avanzato, spalleggiato dal trio Valente-Luperini-Floriano. In mediana gioca Damiani al fianco di De Rose. In difesa Lancini e Marconi imbastiscono la coppia centrale; i terzini sono Buttaro e Giron. In porta c'è Massolo.

Ad un avvio incoraggiante da parte dei veneti con la punizione dalla distanza di Ronaldo che scalda i guanto di Massolo, il Palermo risponde nel migliore modo possibile. Come? Colpendo al primo affondo con Floriano, puntuale all'appuntamento con il tap-in da due passi dopo un'azione caotica in area. E' un colpo inaspettato che complica il piano gara della formazione di Oddo, contratta per larghi tratti di primo tempo. Situazione della quale prova ad approfittarne nuovamente la banda Baldini che sfiora in due occasioni il raddoppio, sempre con Brunori: l'attaccante del Palermo spedisce prima ad un soffio dal palo, e successivamente, esalta i riflessi di Donnarumma che si rifugia in corner. Nel mezzo, però, l'occasione più colossale è del Padova: sull'uscita a vuoto di Massolo, il colpo di testa di Chiricò sembra ormai destinato al bersaglio, ma Marconi compie un miracolo salvando sulla linea in spaccata. Senza Goal-line Technology in Serie C, è il VAR a dover intervenire e il seguente check evidenzia come il pallone non abbia superato la linea.

In apertura di ripresa il Palermo cambia subito con Soleri che rileva l'autore del goal Floriano, ma la prima occasione è del Padova: Bifulco innesca Chiricò che sterza sul destro prima di sparare sopra la traversa da posizione ideale. E' una seconda frazione dai ritmi decisamente compassati, dove ti aspetti un Padova all'assalto alla ricerca del pareggio, e invece la manovra veneta non scalfisce la compattezza palermitana. E' una gara all'insegna dell'ordine e dell'organizzazione quella dei ragazzi di Baldini che, quando gli spazi lo consentono, non rimangono di certo a guardare e la zampata di Luperini - parata da Massolo - per poco non vale lo 0-2. Nel finale, i veneti provano a buttare il cuore oltre l'ostacolo, trascinati dai subentrati: prima tocca a Della Latta che calcia in curva, poi a Jelenic che esalta Massolo. Sforzo che non produce gli effetti sperati. Il Palermo resiste e strappa un 1-0 preziosissimo. Tra sette giorni la gara verità.

IL TABELLINO

PADOVA-PALERMO 0-1

MARCATORI: 10' Floriano

PADOVA (3-4-3); Donnarumma 6; Ajeti 5.5, Valentini 5.5, Gasbarro 6; Germano 6, Saber 5.5 (70' Dezi sv), Ronaldo 6.5 (78' Della Latta sv), Curcio 5.5 (78' Cissé sv); Chiricò 6.5, Santini 6 (78' Ceravolo sv), Bifulco 5.5 (66' Jelenic 6). All. Oddo.

PALERMO (4-2-3-1): Massolo 6.5; Buttaro 6, Lancini 6, Marconi 7, Giron 6 (77' Crivello sv); De Rose 6, Damiani 6 (72' Dall'Oglio sv); Valente 6, Luperini 6, Floriano 7 (46' Soleri 6); Brunori 6.5. All.: Baldini.

L'articolo prosegue qui sotto

Arbitro: Gualtieri

Ammoniti: Giron (PAL), Damiani (PAL), Ajeti (PAD)

Espulsi: -