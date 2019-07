Il Padova 'copia' la Juve: annuncia un altro Ronaldo un anno dopo Cristiano

Un anno fa la Juventus annunciava Cristiano Ronaldo. Oggi il Padova ha annunciato un altro Ronaldo, utilizzando la stessa grafica dei bianconeri.

Un anno fa la completava il trasferimento più importante della sua storia e forse di quella della , annunciando ufficialmente l'acquisto di Cristiano Ronaldo dal per 100 milioni di euro.

Segui la Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

Oggi il ha voluto emulare i bianconeri, acquistando il 'suo' Ronaldo. Non Cristiano, bensì Ronaldo Pompeu, centrocampista brasiliano classe 1990 che è tornato in Veneto dal Novara.

La presentazione in un giorno non casuale non poteva che essere ispirata proprio a quella di CR7: stesso disegno, stessa calligrafia, stessa sagoma di Cristiano Ronaldo. Ma con lo stemma del Padova e i colori sociali, il bianco e il rosso.

Non sarà probabilmente un colpo da 100 milioni come quello di Cristiano, ma anche a Padova possono dire di avere il loro Ronaldo. E per la Serie C è sicuramente un grande colpo.