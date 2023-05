Pacco sospetto sugli spalti: posticipato l’inizio di Tolosa-Nantes

Posticipato l’inizio della gara e richiesto l’intervento degli artificieri: agli spettatori è stato chiesto di tornare nelle proprie auto.

Il calcio d’inizio di Tolosa-Nantes, sfida valida per il trentacinquesimo turno di Ligue 1, è stato posticipato di un’ora e mezzo a causa del rinvenimento di un pacco sospetto.

Secondo quanto riportato da ‘L’Equipe’, a prendere la decisione è stato il prefetto che, non solo ha vietato l’accesso all’impianto degli spettatori, ma ha anche richiesto l’entrata in azione della squadra degli artificieri.

Il pacco considerato sospetto è stato rinvenuto nel settore dello stadio che sarà occupato dai tifosi del Nantes i quali, poco prima del loro accesso sugli spalti, sono stati invitati a fare ritorno nelle proprie auto.

Come riportato dal Tolosa, il calcio d’inizio inizialmente programmato per le 15.00 verrà dato alle 16.30, mentre l’accesso alle tribune potrà avvenire solo dalle 15.30 in poi.

“A seguito di un’operazione di sicurezza attualmente in corso sugli spalti dello Stadio, il calcio d’inizio è posticipato alle 16:30. L’accesso agli stand dovrebbe essere possibile dalle 15:30.

Restano ovviamente accessibili le attività sul piazzale”.