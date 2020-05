Ounas torna al Napoli, è ufficiale: il Nizza non lo riscatta

Il Nizza ha annunciato che non riscatterà Ounas dal Napoli. Stessa sorte per Durmisi, che rientra alla Lazio dopo soli cinque mesi di prestito.

L'avventura di Adam Ounas in è già finita. L'esterno algerino, in prestito dal al , infatti non verrà riscattato dal club francese.

Ad annunciarlo ufficialmente è stato lo stesso Nizza con un comunicato pubblicato sul proprio sito, in cui si sottolinea l'ottimo rendimento di Ounas fino allo stop forzato causa Coronavirus.

🔴 L’#OGCNice ne lèvera pas l’option d’achat pour Adam Ounas, également prêté cette saison.



Bonne chance pour la suite Adam !https://t.co/PV3PEfURIs — OGC Nice (@ogcnice) May 5, 2020

Ounas infatti era riuscito a collezionare ben 19 presenze tra Ligue e Coppa di , realizzando 4 goal e fornendo altrettanti assist ai compagni. Numeri assolutamente positivi ma che non gli sono bastati per ottenere la riconferma.

Altre squadre

La stessa sorte peraltro toccherà anche a Moussa Wague, giovanissimo difensore in prestito dal , e Riza Durmisi che si era trasferito dalla al Nizza solo cinque mesi fa. L'esterno danese, ora, farà rientro a .