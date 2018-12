Ottavi Champions League: calendario, date e orari

Tutto sugli ottavi di finale di Champions League: il calendario completo delle partite, con date e orari.

Con gli ottavi di finale di Champions League si apre ufficialmente la fase ad eliminazione diretta della competizione, il lungo cammino che si concluderà il 1 giugno 2019 con la finalissima in programma al Wanda Metropolitano di Madrid. In lizza, dopo la fase a gironi, sono rimaste 16 squadre.

Attiva il mese gratuito su DAZN per guardare Serie A, Serie B, Liga, Ligue 1 e tanto altro

L'Italia, partita con quattro squadre, può ancora contare su Juventus e Roma. Per il resto c'è praticamente il meglio dell'Europa calcistica: dal Real Madrid al Barcellona, dal Bayern Monaco al Paris Saint-Germain, passando per le due squadre di Manchester, City e United, tutti sono a caccia della 'coppa dalle grandi orecchie'.

CHAMPIONS LEAGUE: DATE OTTAVI DI FINALE

Gli ottavi di finale di Champions League si giocheranno, come da tradizione, nell'arco di un mese: da metà febbraio a metà marzo. Si inizierà con le partite d'andata, spalmate tra il 12-13 febbraio e il 19-20 dello stesso mese. Dopo una settimana di pausa toccherà alle gare di ritorno, con le squadre in campo il 5-6 e il 12-13 marzo.

OTTAVI DI FINALE - ANDATA

DATA ORA PARTITA 12 feb 21:00 Manchester United-PSG 12 feb 21:00 Roma-Porto 13 feb 21:00 Tottenham-Borussia Dortmund 13 feb 21:00 Ajax-Real Madrid 19 feb 21:00 Lione-Barcellona 19 feb 21:00 Liverpool-Bayern Monaco 20 feb 21:00 Schalke-Manchester City 20 feb 21:00 Atletico Madrid-Juventus

OTTAVI DI FINALE - RITORNO

DATA ORA PARTITA 5 mar 21:00 Borussia Dortmund-Tottenham 5 mar 21:00 Real Madrid-Ajax 6 mar 21:00 PSG-Manchester United 6 mar 21:00 Porto-Roma 12 mar 21:00 Manchester City-Schalke 04 12 mar 21:00 Juventus-Atletico Madrid 13 mar 21:00 Barcellona-Lione 13 mar 21:00 Bayern Monaco-Liverpool

DOVE VEDERE LA CHAMPIONS LEAGUE IN TV E STREAMING

In Italia la Champions League 2018/2019 sarà trasmessa in esclusiva da Sky, che ha acquistato i diritti televisivi della manifestazione fino al 2021. Tutte le partite saranno trasmesse sui canali del pacchetto 'Sky Sport' e saranno disponibili anche in streaming su SkyGo, la piattaforma riservata agli abbonati Sky. Per tutta la durata della competizione, inoltre, una partita a settimana sarà trasmessa in chiaro sui canali RAI.