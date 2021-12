Ottavi di Champions, Inter contro Ajax: davanti il capocannoniere Haller

Superata la fase a gironi con il secondo posto alle spalle del Real Madrid, l'Inter affronterà gli ottavi di Champions League. Al sorteggio di Nyon, la formazione nerazzurra si è presentata non come testa di serie, con probabile incontro contro una big assoluta del continente: è andata così così, vista la sfida che vedrà i nerazzurri affrontare l'Ajax

L'Ajax ha ovviamente superato il proprio girone di Champions in testa, ottenendo l'en-plein di successi in sei incontri: diciotto punti su diciotto che hanno portato agli ottavi davanti allo Sproting Lisbona, secondo, Borussia Dortmund, retrocesso in Europa League, e Besiktas.

In campionato l'Ajax sta dando vita ad una bellissima battaglia con i rivali di sempre del PSV: la compagine di Eindhoven è prima con un punto di vantaggio sui Lancieri.

COME GIOCA L'AJAX

Ajax (4-2-3-1): Pasveer; Marzaoui, Martinez, Timber, Blind; Gravenberch, Alvarez; Antony, Berghuis, Tadic; Haller. Allenatore Ten Hag