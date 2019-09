Osvaldo verso il ritorno in campo? E' una delle idee del Gimnasia

Alla ricerca di un attaccante, il Gimnasia sta pensando anche a Daniel Osvaldo. L’ex Fiorentina, Roma e Juventus si è ritirato nel 2016.

Pablo Daniel Osvaldo di nuovo in campo a tre anni dal suo ritiro ufficiale. E’ questa l’ultima clamorosa voce proveniente dall’ .

L’ex attaccante di , , , ed anche della Nazionale italiana, potrebbe fare il suo ritorno in campo per vestire la maglia del Gimnasia La Plata , dove troverebbe ad attenderlo Diego Armando Maradona .

Secondo quanto riportato dai media argentini, il Gimnasia è alla ricerca di un attaccante che vada a sostituire l’infortunato Lautaro Chávez e, considerando che è complicato arrivare in questa fase della stagione a quei giocatori attualmente nel mirino del club, una delle possibilità più concrete è quella di prendere un elemento svincolato e Osvaldo rientra ovviamente in questa categoria.

L’ex attaccante non gioca una partita ufficiale dal maggio 2016 quando con il suo Boca Juniors scese in campo per soli 5’ in una sfida di Copa Libertadores contro il Nacional . Da allora si è dedicato alla musica esibendosi con il suo gruppo ‘ Barrio Viejo ’ in varie parti del mondo ed ha preso parte ad alcuni show televisivi come ‘ Ballando con le stelle ’.

Osvaldo , 33 anni, nel corso della sua carriera ha vestito in anche le maglie di , e ed ora potrebbe essere il primo rinforzo messo a disposizione di Maradona. Il Gimnasia, tra l’altro, è dato sulle tracce anche di Tevez e chissà quindi che non possa ricomporsi a La Plata una coppia già vista alla Juventus.