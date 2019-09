Calciomercato, Tevez nel mirino del Gimnasia: lui il colpo per Maradona?

Il Gimnasia La Plata ha individuato in Carlos Tevez uno dei suoi obiettivi di mercato. Il contratto che lega l’Apache al Boca scadrà a dicembre.

L’approdo di Diego Armando Maradona sulla panchina del Gimnasia La Plata ha riportato entusiasmo in un ambiente che nelle ultime settimane ha dovuto fare i conti con risultati tutt’altro che incredibili.

La compagine argentina è infatti attualmente ultima in campionato in virtù del solo punto messo in cascina nelle prime cinque partite, ma l’arrivo del Pibe de Oro ha come per magia cambiato tutto. Accolto come una vera e propria star, l’ex fuoriclasse del è chiamato a ribaltare una situazione che dal punto di vista sportivo è abbastanza preoccupante, ma a confermare il fatto che le cose stiano già cambiando sono le voci che vorrebbero ‘El lobo’ sulle tracce di un altro grandissimo del calcio argentino: Carlos Tevez.

Il Gimnasia La Plata punta a mantenere la categoria e per farlo è pronto a mettere a disposizione di Maradona rinforzi di valore. Come riportato da TNT Sports, all’interno del club si sta aspettando con grande interesse l’esito della semifinale di Copa Libertadores che vedrà opposte River Plate e Boca Juniors.

Nel caso infatti in cui gli Xeneizes dovessero uscire sconfitti dal doppio confronto, il Gimnasia andrebbe all’assalto proprio di Tevez.

L’ex attaccante della è legato al Boca da un contratto che scadrà a dicembre e la cosa, nonostante le 35 primavere, lo rende particolarmente appetibile. La speranza del club di La Plata è quella che l’Apache non rinnovi e che quindi possa unirsi al Gimnasia per la seconda parte della stagione.

La classe, l’esperienza ed il fiuto per il goal di Tevez potrebbero rappresentare armi fondamentali nella corsa che porta alla salvezza.