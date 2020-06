Chi è Osimhen, il talento del Lille che stuzzica il Napoli

Il Napoli pensa a Victor Osimhen per il dopo Milik: talento nigeriano considerato in Francia tra i più promettenti della Ligue 1.

Il suo nome è già circolato nelle liste degli acquisti dei club italiani, oggi è tra i primi nell'elenco del , che pensa a lui in vista di un addio di Milik. Victor Osimhen ha già conquistato tutti in con la maglia del , ma a breve potrebbe arrivare il definitivo salto in una big.

Cresciuto in povertà nella periferia di Lagos, il nigeriano classe '98 entra giovanissimo nella 'Strikers Academy', che di fatto lo toglie da un'infanzia complicata e lo affida alle nazionali giovanili, dove mostra subito un talento al di sopra della media.

A soli 16 anni trascina la Under 17 al Mondiale di categoria con ben 10 goal: una vetrina che spinge alcuni club tedeschi a monitorarlo da vicino. Nel 2017 la prima sfortunata avventura al , dove si fa male a una spalla e dove contrae una particolare forma di malaria.

In non riesce dunque a far valere le sue qualità, ma la seconda occasione si presenta al Charleroi, dove l'anno successivo 'esplode' definitivamente con 20 goal in 36 partite. Un bottino che spinge il Lille a dargli una nuova grande occasione in un campionato di primo livello. Da quando è arrivato in Francia la scorsa estate ha firmato 18 reti e 6 assist in 38 presenze tra campionato e coppe, già due firme in .

Giocatore esplosivo, fisicamente simile al suo predecessore Leao, predisposto ai lunghi scatti in campo aperto e dotato di grande potenza fisica nell'allungo. Molti lo paragonano a Drogba, altri lo considerano il più grande talento sfornato dalla negli ultimi anni dopo Mbappè.

Caratteristiche tecniche molto diverse da Milik, con cui condivide soltanto l'altezza (185 cm contro 186): segna meno rispetto al centravanti polacco, ma aiuta maggiormente la squadra nella manovra e tende a fornire più assist, con maggiore predisposizione al dribbling e alle giocate in velocità.

Proprio quella velocità che lo ha reso l'unico giocatore del campionato francese insieme a Mbappè ad aver ragigunto un massimo di almeno 35 km/h in almeno sei gare. Caratteristiche che impressionano le grandi d'Europa, tra cui il Napoli: la concorrenza si mostra però piuttosto forte, perchè il ragazzo piace anche in Premier League, dove lui stesso sogna di giocare.