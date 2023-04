Osimhen rassicura il Napoli: "Col Milan in Champions ci sarò"

Victor Osimhen punta Milan-Napoli di Champions League: "Non è nulla di grave, mi prendo 10-12 giorni di riposo per recuperare al meglio".

Il suo infortunio sta tenendo in apprensione Luciano Spalletti e il Napoli, ma Victor Osimhen ha voluto tranquillizzare l'ambiente partenopeo rilasciando un'intervista esclusiva al 'TG5' a proposito del suo stop:

"Non è nulla di grave, ma voglio prendermi questi 10-12 giorni di riposo per recuperare al meglio. Io ci spero, ma mi sono anche assicurato e convinto che col Milan in Champions ci sarò".

L'attaccante nigeriano, attuale capocannoniere della Serie A, salterà sicuramente l'incrocio di campionato con i rossoneri, ma il suo mirino è inevitabilmente puntato sul doppio incrocio di Champions con il Diavolo.

La gara d'andata, in programma a San Siro, si giocherà il prossimo 12 aprile. Morale della favola, poco meno di due settimane a disposizione del numero 9 azzurro per ritrovare la propria collocazione all'interno del 4-3-3 spallettiano.

Per il Napoli si tratterrà della prima volta assoluta in un quarto di finale della massima competizione europea e il classe 1998 farà il possibile per essere tra i protagonisti.

E se la Champions è un sogno da cullare, lo Scudetto è ormai destinato a divenire la più dolce delle realtà:

"Tutti siamo felici e stiamo dando il massimo per realizzare il nostro sogno. Quand'è iniziata la stagione in pochi credevano in noi. Siamo vicini all'obiettivi e non vediamo l'ora che il nostro sogno diventi realtà".

Sino a questo punto della stagione, Osimhen ha segnato complessivamente 25 goal in 29 partite ufficiali. Un autentico valore aggiunto, voglioso di ritoccare il proprio score in questo caldissimo finale di stagione.