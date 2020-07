Osimhen-Napoli: al Lille anche Karnezis e il 'baby' Manzi?

Oltre a circa 50 milioni, nell'affare Osimhen-Napoli il Lille potrebbe ottenere anche Karnezis e Claudio Manzi, capitano della Primavera.

Nuovi dettagli sul trasferimento di Victor Osimhen al . In attesa che l'operazione venga ufficializzata, il 'Corriere dello Sport' svela come il - oltre a denaro 'cash' - dovrebbero ottenere anche due contropartite tecniche.

A lasciare gli azzurri destinazione , infatti, sarebbero il terzo portiere Orestis Karnezis e Claudio Manzi, difensore classe 2000 capitano della Primavera partenopea.

Osimhen-Napoli, dunque, potrebbe comporsi di soldi e calciatori: 47 milioni di euro, più le cessioni a titolo definitivo del greco (zero presenze quest'anno) e del promettente stopper azzurro.

Per la chiusura manca l'annuncio, che come precisato da Aurelio De Laurentiis non dovrebbe arrivare con imminenza.