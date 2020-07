De Laurentiis su Barcellona-Napoli: "Grosse criticità, si giochi in Portogallo"

L'emergenza Coronavirus in Catalogna preoccupa Aurelio De Laurentiis. Il presidente del , a margine della riunione di Lega, esprime scetticismo sulla disputa del match di Champions a .

"Se hanno deciso che la Champions si fa in e l' in , credo che per gli ottavi possiamo andare in Portogallo o in Germania, non capisco perché rimanere in una città che presenta grosse criticità".

"Sarà una grande partita, ma io telefono, io parlo, io chiedo: è molto imbarazzante. Sento arrivare dalla delle grandi perplessità e paure e loro, dalla Uefa, fanno finta di nulla. Che ci vuole a dire che non si va a Barcellona ma in Portogallo, in Germania, a Ginevra. E' come se stessimo a scuola: alla Uefa non c'è nessuno che sa fare impresa coi soldi nostri".

