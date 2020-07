Osimhen-Napoli, conferma dal Lilla: "Trattativa alle fasi finali"

L'affare si farà. Victor Osimhen è ormai pronto a diventare un giocatore del . Dopo l'accelerazione dei giorni scorsi, ormai manca appena l'ufficialità per l'arrivo in dell'attaccante nigeriano, già anticipato senza troppi giri di parole da Marc Ingla, direttore generale del .

Il dirigente ha parlato durante la presentazione alla stampa di Isaac Lihadji, giovane attaccante appena arrivato dal . Svelando i dettagli dell'ormai prossimo trasferimento al Napoli di Osimhen.

"Siamo alle fasi finali della trattativa. Il giocatore ha fatto la propria scelta. Ci dispiace lasciarlo andare, ma dobbiamo attenerci alle regole del mercato.

Non nascondiamo il nostro modello economico: non possiamo considerare solo la somma pagata per il trasferimento, ma anche lo stipendio offerto al calciatore. E, da questo punto di vista, noi non rappresentiamo la destinazione finale.

Noi usiamo il talento dei giocatori, ma allo stesso tempo costruiamo la loro carriera. Per Victor e per la sua famiglia, questa può essere un'opportunità eccezionale".