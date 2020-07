Chi è Osimhen, il nuovo fenomeno del calcio nigeriano per il Napoli

Una vita piena di difficoltà per il giovane attaccante africano, devastante al Lille e grande obiettivo delle big europee nell'ultimo biennio.

Quando si parla di Victor Osihmen , si parla di uno dei pochi ragazzi provenienti da un contesto difficile che ce l'ha fatta. A differenza di migliaia di coetanei, lui, classe 1998 che ha sempre visto nel calcio una via d'uscita per uscire dalla povertà e da una situazione terribile venutasi a creare a causa del lutto famigliare. Approdato in Europa appena maggiorenne, è riuscito a conquistare tutti nel vecchio continente e dunque l'interesse di un Napoli deciso a portarlo in azzurro come erede delle sue bandiera offensive.

VENDEVA L'ACQUA IN MEZZO AL TRAFFICO

La vita di Osimhen non è stata certo facile, visto e considerando che quando aveva appena sei anni è scomparsa la madre. Tre mesi dopo il padre perse il suo lavoro nelle forze dell'ordine in quel di Lagos e per la sua famiglia fu durissima. Tradotto, povertà assoluta:

“Mio fratello ha venduto giornali sportivi, mia sorella, arance in strada e io, acqua in bottiglia a Lagos nel mezzo del traffico. Dovevamo sopravvivere, quindi eravamo uniti. La sera eravamo tutti insieme e raccoglievamo i soldi sul tavolo. Abbiamo dato tutto alla nostra sorella maggiore e lei ha preparato il cibo e organizzato tutto. Parte della mia vita è stata una lotta per sopravvivere. Ma questo è tutto ciò che sono oggi alla fine. È difficile classificare tutto ma ogni evento ha creato la mia personalità".

Una storia struggente quella di Osimhen, che insieme al lavoro a Lagos giocava a pallone come poteva. Non si è mai arreso, deciso ad abbandonare una vita dura, guardando indietro solamente come qualcosa di superato. Giocava nelle discariche a cielo aperto, trovava vecchie scarpe per dare i primi calci alla sfera. Poi, l'occasione.

IN GERMANIA E BELGIO

Il nigeriano classe '98 entra giovanissimo nella 'Strikers Academy', che di fatto lo toglie da un'infanzia complicata e lo affida alle nazionali giovanili, dove mostra subito un talento al di sopra della media.

A soli 16 anni trascina la Under 17 al Mondiale di categoria con ben 10 goal: una vetrina che spinge alcuni club tedeschi a monitorarlo da vicino. Nel 2017 la prima sfortunata avventura al , dove si fa male a una spalla e dove contrae una particolare forma di malaria .

Altre squadre

In non riesce dunque a far valere le sue qualità, ma la seconda occasione si presenta al Charleroi , dove l'anno successivo 'esplode' definitivamente con 20 goal in 36 partite. Un bottino che spinge il a dargli una nuova grande occasione in un campionato di primo livello.

L'ESPLOSIONE IN FRANCIA

In , Osimhen è tra i protagonisti assoluti del 2019/2020 prima dello stop definitivo del campionato a causa del coronavirus. Prima del lockdown, 18 reti e 6 assist in 38 presenze tra campionato e coppe, con due firme in .

Osimhen ha lottato per sopravvivere nella vita reale, ragion per cui la lotta in mezzo al campo per lui sembra quasi uno scherzo. Sa come muoversi, sa dove correre per scappare agli avversari, sa come ergersi sopra di loro per superare i portieri sulla linea di porta.

L'articolo prosegue qui sotto

IL PICCOLO DROGBA

Giocatore esplosivo, fisicamente simile al suo predecessore Leao, predisposto ai lunghi scatti in campo aperto e dotato di grande potenza fisica nell'allungo. Molti lo paragonano a Drogba, altri lo considerano il più grande talento sfornato dalla Ligue 1 negli ultimi anni dopo Mbappè.

Caratteristiche tecniche molto diverse da Milik, con cui condivide soltanto l'altezza (185 cm contro 186): segna meno rispetto al centravanti polacco, ma aiuta maggiormente la squadra nella manovra e tende a fornire più assist, con maggiore predisposizione al dribbling e alle giocate in velocità.

Proprio quella velocità che lo ha reso l'unico giocatore del campionato francese insieme a Mbappè ad aver raggiunto un massimo di almeno 35 km/h in almeno sei gare. Caratteristiche che hanno impressionato le grandi d'Europa, tra cui il : gli azzurri hanno accelerato, chiudendo per un colpo essenziale.