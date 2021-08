Osimhen espulso in Napoli-Venezia: quante giornate di squalifica rischia?

Il Napoli-Venezia di Osimhen è durato appena 22 minuti: colpa dell'espulsione diretta che rischia di tenerlo fuori per un discreto periodo.

La stagione 2021/22 di Victor Osimhen non sarebbe potuta iniziare in un modo peggiore: l'attaccante nigeriano è stato espulso al 22' di Napoli-Venezia per un contatto proibito con Heymans, punito con la massima punizione disciplinare dall'arbitro Aureliano.

L'ex Lille ha infatti colpito con una manata il centrocampista lagunare, gesto ravvisato dal direttore di gara che non ci ha pensato due volte prima di estrarre il cartellino rosso diretto, tra lo stupore generale aleggiante al 'Maradona'.

Ora la domanda che i tifosi del Napoli si pongono è soltanto una: quante giornate di squalifica riceverà Osimhen? E, soprattutto, sarà a disposizione di Spalletti per il big match della terza giornata contro la Juventus?

A giudicare dai precedenti, le speranze di vedere il nigeriano nella formazione anti-Juventus sono fondate: nello scorso campionato capitarono due episodi molto simili con protagonisti, in un Lazio-Inter, Sensi e Immobile, il cui comportamento venne catalogato dal Giudice Sportivo alla voce 'condotta gravemente antisportiva'.

Il bomber della Lazio colpì da terra Vidal con una manata al volto, e lo stesso fece Sensi nei confronti di Patric: entrambi furono squalificati per una sola giornata grazie alla concessione delle attenuanti che evitarono uno stop di due turni come da regolamento.

Diverso, invece, sarebbe il provvedimento qualora venisse riconosciuta la condotta violenta: in quella circostanza Osimhen sarebbe costretto a rimanere lontano dai campi per tre partite e, di conseguenza, salterebbe l'attesa sfida con la Juventus.

L'auspicio di Osimhen e del Napoli, dunque, è che vengano riconosciute le attenuanti, discriminante principale tra una normale squalifica e la classica stangata che renderebbe questo inizio di stagione un vero e proprio incubo.