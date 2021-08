L'attaccante del Napoli è stato espulso contro il Venezia: il Giudice Sportivo lo ha squalificato per due turni. Salta anche la Juventus.

Niente ‘mano leggera’ per Victor Osimhen. L'attaccante del Napoli, espulso al 23' della sfida contro il Venezia per una manata rifilata ad un avversario, è stato squalificato per due partite dal Giudice Sportivo, con l’aggiunta di un’ammenda di 5mila euro.

Lo si evince dal comunicato ufficiale reso noto dalla Lega Serie A.

“Per avere colpito volontariamente con uno schiaffo il volto di un avversario con il pallone non a distanza di gioco”.

Salvo l’accoglimento di eventuali ricorsi (il Napoli ha già annunciato che ne presenterà uno) quindi, Osimhen sarà costretto a saltare la prossima partita contro il Genoa, ma anche quella in programma il prossimo 12 settembre al ‘Diego Armando Maradona’ contro la Juventus.

Per quanto concerne gli altri espulsi del primo turno, il Giudice Sportivo ha deciso di fermare per una giornata Dragowski della Fiorentina (salterà il Torino), Miguel Veloso del Verona (non ci sarà contro l’Inter), Schouten e Soriano del Bologna (saranno indisponibili per l’Atalanta), Strandberg della Salernitana (niente Roma) e Zaniolo della Roma (niente Salernitana).

Il quadro completo dei giocatori fermati dopo la prima giornata di Serie A:

DUE TURNI

OSIMHEN (NAPOLI)

UN TURNO

DRAGOWSKI (FIORENTINA)

MIGUEL VELOSO (VERONA)

SCHOUTEN E SORIANO (BOLOGNA)

STRANDBERG (SALERNITANA)

ZANIOLO (ROMA)