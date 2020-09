Osimhen punta in alto: "Mi ispiro a Drogba, Napoli la scelta migliore"

Osimhen svela il suo debole per Drogba: "Incontrarlo sarebbe un sogno". Poi spiega: "Ho avuto molte offerte, ma col Napoli posso arrivare in alto".

Victor Osimhen non ha dubbi: è il posto perfetto in cui consacrarsi al top. L'attaccante acquistato dal a suon di milioni si conferma entusiasta della scelta compiuta, svelando inoltre il proprio debole per Didier Drogba.

Queste le parole del talento nigeriano, concesse al sito della CAF (la Federcalcio Africana): si parte da Drogba.

"E' sempre stato il mio idolo e gli sono molto grato. Sceglierlo come modello in quel ruolo, fin da piccolo, è stato molto utile. Non l'ho mai incontrato, non vedo l'ora di farlo e avere una sua maglia autografata: sarebbe un sogno che si avvera".

Da Drogba alla nuova avventura all'ombra del Vesuvio, dove da Osimhen ci si aspetta tanto.

"In molti dicevano che sarei andato in Premier: ho ricevuto molte offerte interessanti, ma Napoli è la scelta migliore per il tipo di calciatore che voglio essere in futuro e per la carriera che intendo avere. E' il club di cui ho bisogno per arrivare in alto". Altre squadre "Il rapporto con De Laurentiis e Gattuso è positivo, prima di accettare ho parlato con entrambi. Mi hanno convinto ulteriormente a firmare per il Napoli. Voglio ripagare la loro fiducia".

Dici Napoli e pensi a Maradona.