Oscar Ruggeri ridimensiona Pique: "Difensore di seconda fascia"

Con la maglia del ha vinto tutto segnando una vera e propria epoca all'interno del club, ma non tutti apprezzano le qualità di Gerard Pique. Secondo Oscar Ruggeri il centrale spagnolo è semplicemente un giocatore di medio livello.

L'ex è intervenuto ai microfoni di 'Fox Sports ', puntando il dito contro il difensore blaugrana:

"Piqué è un giocatore di seconda fascia. Lo è lui come lo sono stato io e come lo sono molti altri. Ha un bell’aspetto, sicuramente. Una bella barba. Una fidanzata famosa, ma se giocasse al non sarebbe famoso".

Secondo Ruggeri Pique non rientra tra i più forti difensori d'Europa:

"Piqué sta giocando al Barcellona. Ma è proprio come me, un calciatore di medio livello. Un buon difensore, ma niente di più. Praticamente non sente pressione giocando con i blaugrana. La avverte solo nelle partite con grandi squadre. Sergio Ramos, in tal senso, è di gran lunga il miglior difensore centrale del mondo".