Orsic approda in Premier League: è ufficiale il passaggio al Southampton

L'attaccante croato ha firmato un contratto fino al 2025 con il Southampton: addio alla Dinamo Zagabria dopo quattro anni e mezzo.

Alla fine ce l'ha fatta a realizzare il sogno di approdare in Premier League: Mislav Orsic, reduce dal terzo posto mondiale conquistato con la Croazia, è ufficialmente un nuovo calciatore del Southampton.

L'ormai ex stella della Dinamo Zagabria ha posto la firma su un contratto valido fino al 30 giugno 2025 ed è anche il primo acquisto dei 'Saints' in questa sessione invernale del calciomercato.

"Sono molto felice di essere qui, penso - ha dichiarato Orsic al sito ufficiale del club - che sia un sogno per ogni calciatore venire a giocare in Premier League. Io sono pronto e motivato, spero di poter aiutare la squadra a raggiungere i propri obiettivi. Sono certo che mi divertirò molto. La squadra si trova in una situazione un po' complicata, ma questo trasferimento è il top. Abbiamo un solo piano: la permanenza in Premier League. Dobbiamo lavorare sodo ogni giorno e spero che alla fine dell'anno riusciremo ad essere felici".

Orsic dovrà dare una grossa mano ad una squadra attualmente ultima in Premier League, dove la zona salvezza dista appena tre punti. In passato ha già dimostrato di saper far male ai club inglesi: celebre la tripletta che eliminò il Tottenham di Mourinho dall'Europa League nel 2021, mentre lo scorso settembre ha punito il Chelsea nell'1-0 in favore della Dinamo Zagabria nel girone di Champions.

Nel caso della carriera di Orsic, è più che giusto parlare di scalata verso i piani alti del calcio mondiale: fino a qualche anno fa giocava in Corea del Sud e Cina, prima dell'exploit che lo ha portato a festeggiare la medaglia di bronzo ai Mondiali qatarioti, conquistata dalla Croazia proprio grazie ad un suo gran goal nella finalina vinta ai danni del Marocco. Da un biancorosso all'altro.