Orsato arbitro di Argentina-Croazia, Irrati designato al VAR

L'arbitro italiano dirigerà la semifinale tra Argentina e Croazia, con lui anche il connazionale Irrati che è stato designato al VAR.

Una squadra italiana scenderà in campo per le semifinali di Qatar 2022, quella arbitrale capitanata da Daniele Orsato. Al fischietto di Schio è stata infatti affidata la direzione di Argentina-Croazia, gara in programma martedì 13 dicembre alle ore 20 italiane.

Insieme a Orsato ci saranno gli assistenti Ciro Carbone di Napoli e Alessandro Giallatini della sezione di Roma 2, mentre in Sala VAR ci saranno Massimiliano Irrati da Pistoia) e Paolo Valeri, anche lui della sezione Roma 2 rispettivamente con il ruolo di Video Assistant Referee e Assistant VAR.

Orsato in questi Mondiali ha già diretto la gara inaugurale tra i padroni di casa del Qatar e l'Ecuador e quella tra la stessa Argentina ed il Messico nella fase a gironi.

A questo punto sembra però, dopo la designazione per Argentina-Croazia, sembra difficile che ad Orsato possa essere affidata la finalissima.