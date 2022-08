Tutto l'orgoglio di Sanchez: pubblica i numeri del suo triennio all'Inter

Il cileno, approdato al Marsiglia, ci tiene a ribadire l'impatto avuto sull'Inter in tre anni: pubblicate su Instagram le sue stats in nerazzurro.

Nella serata di ieri, Alexis Sanchez è ufficialmente diventato un nuovo giocatore del Marsiglia: il processo della fumata bianca è stato inevitabilmente accelerato dalla risoluzione del contratto con l'Inter, firmata al culmine di una trattativa estenuante.

Il cileno, in cuor suo, forse sperava di poter restare a Milano per giocarsi le proprie carte, come d'altronde ha fatto nei tre anni che lo hanno visto protagonista in maglia nerazzurra, contrassegnati anche da qualche polemica - nemmeno tanto celata - e dalla messa in mostra della voglia di scendere in campo per abbandonare le scomodità della panchina.

L'attaccante cileno, a poche ore dal passaggio al Marsiglia, ha voluto ribadire sui social i suoi numeri personali in tre anni di Inter, pubblicando una lista di parametri di rendimento in cui il suo nome si trova sempre sul podio, nei primi tre posti.

Instagram

Sanchez, infatti, è primo per assist offerti ogni 90 minuti, così come per passaggi chiave, grandi occasioni create e dribbling effettuati. E' secondo, invece, per goal propiziati e terzo per reti realizzate, con la discriminante di appena 40 partite disputate da titolare su un totale di 109, praticamente meno della metà.

In questa Instagram Story c'è tutto l'orgoglio di Sanchez, un leone - come ama definirsi - ferito ma pronto a ripartire in Ligue 1, dove ad attenderlo c'è la sfida, quasi impossibile, di togliere lo scettro alle stelle del PSG.